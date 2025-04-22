Ereğli'de Dondan Zarar Gören Bahçeler İncelendi - Son Dakika
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Ereğli'de Dondan Zarar Gören Bahçeler İncelendi

Ereğli\'de Dondan Zarar Gören Bahçeler İncelendi

TZOB Başkanı Bayraktar, Ereğli'de zirai dondan etkilenen elma bahçelerini ziyaret etti.

22.04.2025 15:45
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulundu.

Bayraktar, Bulgurluk Mahallesi yakınlarında zirai dondan zarar gören elma bahçesini gezdi, üreticilerden bilgi aldı.

Doğal afetlerin son yıllarda Türkiye'yi çok olumsuz etkilediğini belirten Bayraktar, afet sayısının da hızlı şekilde arttığını dile getirdi.

Bayraktar, afet sayısının yanı sıra şiddetinin de arttığına dikkati çekerek, "Maalesef nisanın 10'undan itibaren 11-12 Nisan'da eksi 20 dereceleri gördük. Bu son 30 yılın en düşük ısı değerleri ve bu afet Türkiye geneline baktığımızda tarihin en büyük afeti olarak da tarihe geçmiş bulunuyor." dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde incelemelerde bulunduklarına değinen Bayraktar, Konya'nın Ereğli ilçesinde elma ve kiraz üretiminde yüzde 100 seviyesinde zarar olduğunu söyledi.

Bayraktar, zirai donun sadece meyve bahçelerini etkilemediğini, buğday ve arpanın da yüzde 20 seviyesinde zarar gördüğünü belirtti.

Üretecinin zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin beklentileri var. TARSİM çok önemli bir kuruluş fakat TARSİM'de istediğiniz seviyeye gelemedik. Yani Türkiye'deki alanlarımızın beşte biri TARSİM kapsamında, üreticilerimizin de üçte biri TARSİM kapsamında. TARSİM bu süreçte çok önemli. TARSİM'de sigorta yaptıran üreticilerimiz zararlarını tazmin ederken, kapsamda olmayan üreticilerimiz mağdur durumda, devletimizden yardım bekliyor. Üreticilerimizin TARSİM'e ilgi göstermesi için TARSİM'e de düşen görevler var. Üreticilerimiz özellikle gittiğimiz, sahada, alanda gördüğümüz kadarıyla TARSİM'in hakkaniyetli, adil ve hassas olması konusunda talepte bulunuyor. Hasar tespitlerini yaparken üreticileri koruyan bir anlayış içerisinde olması gerektiğini söylüyor."

Üreticinin acil olarak nakde ihtiyacı olduğunu aktaran Bayraktar, zarar tespitlerinin hemen sonra üreticiye ödeme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bayraktar, üreticilerin, bankadan kredi almanın kolaylaştırılması talebi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üzücü olan şey şu, bazı bahçelerde gördük, dallar da kurumuş ağacın gövdeleri de zarar görmüş. Yani iyi bir bakım yapılmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda bazı meyve ağaçları meyve tutumu yapamayacak. Önümüzdeki yıllarda da çiftçimizi zorlayacak, sıkıntıya koyacak bir konu. Bunun dikkate alınarak yardımları buna göre yapmak, borç yapılanmasını buna göre yapmak gerekiyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ereğli'de Dondan Zarar Gören Bahçeler İncelendi - Son Dakika

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