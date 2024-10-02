Ereğli'de Heyelan Anı Kamerada

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen toprak kayması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından Karadeniz Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde heyelan meydana geldi.

Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından yol güzergahında iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Bu arada heyelan anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıtlarda, yamaçtan kopan toprak ve taş yığınlarının yola düşmesi yer alıyor.