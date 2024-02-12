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Ereğli'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Para Cezası

Ereğli\'de Horoz Dövüşü Yapanlara Yüksek Para Cezası

Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, biri ölü, ikisi yaralı 38 dövüş horozu bulundu. Horoz dövüşü yapan Yakup G'ye 21 bin 684 lira, diğer şüphelilere ise 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 327 bin 675 lira ceza kesildi. 52 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

12.02.2024 18:45  Güncelleme: 18:59
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Konya'nın Ereğli ilçesinde horoz dövüşü yaptırdığı tespit edilen 52 kişiye toplamda 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timinin desteği ile Yakup G'nin kendisine ait ahırda horoz dövüştürdüğünü tespit etti.

Ekipler ahırda biri ölü, ikisi yaralı 38 dövüş horozu buldu.

Yakup G'ye Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 21 bin 684 lira, konuyla ilgili 51 şüpheliye de 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa Muhalefet suçundan 327 bin 675 lira, toplamda ise 349 bin 323 lira idari para cezası uygulandı.

52 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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