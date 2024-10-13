Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Kuzukuyu Mahallesi'nde, K.S. idaresindeki 68 KF 035 plakalı tır ile Süleyman A. yönetimindeki 42 ABZ 867 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ereğli'de Tır-Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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