Eren: Barışın Önüne Duvar Örülüyor - Son Dakika
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Eren: Barışın Önüne Duvar Örülüyor

YTB Başkanı Eren, Kıbrıs'taki kışkırtıcı söylemlerin barışa engel olduğunu vurguladı.

22.04.2025 21:06
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, " Türkiye, garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda korumaya devam edecektir. Sonuç olarak, bu tür kışkırtıcı söylemlerle 'duvar yıkmak' hayalleri kuranlar, aslında barışın önüne duvar örmektedir." ifadelerini kullandı.

Eren, X sosyal medya hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Georgios'un ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Rum Ortodoks Kilisesi'nin "Türkleri kovmak" gibi nefret söylemleri ve GKRY lideri Hristodulidis'in "işgal duvarını yıkmak" gibi "provokatif açıklamalarının" adada barış arayışını değil, çatışmayı teşvik ettiğini vurgulayan Eren, din adamları ve siyasetçilere düşen görevin, toplumları kutuplaştırmak değil, uzlaştırmak olduğunu anlattı.

Eren, Kilise'nin siyasi kışkırtmalara alet olması ve GKRY yönetiminin "yıkıcı retoriğinin", Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki meşru varlığını asla ortadan kaldıramayacağını belirtti.

YTB Başkanı Eren, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Türkiye, garantörlük haklarını ve Kıbrıs Türklerinin güvenliğini her koşulda korumaya devam edecektir. Sonuç olarak, bu tür kışkırtıcı söylemlerle 'duvar yıkmak' hayalleri kuranlar, aslında barışın önüne duvar örmektedir. Kilise ve GKRY yönetimi, geçmişin hatalarından ders almalı ve Kıbrıs'ta barışı inşa etmenin tek yolunun karşılıklı eşitlik ve saygıdan geçtiğini artık idrak etmelidir."

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Kaynak: AA

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