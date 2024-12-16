Eren Peker'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Eren Peker'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Eren Peker\'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Konya Teknik Üniversitesi'nde oryantasyon etkinliğine katılan Eren Peker'in son görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak, Eren Peker'i öldürdüğü iddia edilen şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, tartışma sebebini anlattığı belirtildi.

16.12.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Eren Peker'in, ekim ayında üniversitenin Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen oryantasyon etkinliğe katıldığı son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla birlikte masada oturan Peker'in, 'Araştırma Yöntemleri' konusunda anlatılanları dinlediği görüldü.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerin sürerken, Peker'i öldürdüğü öne sürülen Muzaffer T.'nin ilk ifadesinde, "Yolda giderken önümüze aracını kırdı. Bana küfretti. Bu yüzden tartıştık" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Cinayet, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Peker'in Son Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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