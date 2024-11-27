Erenler\'de Tır Çarpan Kadının Cenazesi Defnedildi

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde tırın çarpması sonucu hastanede yaşamını yitiren kadının cenazesi defnedildi.

Sevim Çobanoğlu'nun (58) cenazesi, Yorgalar Mezarlığı morgundan alınarak Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'ndeki Ak Camisi'ne getirildi.

Burada taziyeleri kabul eden aile yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, kadının ailesi ve yakınlarının yanı sıra Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Uçak, Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır sürücüsü M.E, yurt dışı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni Sakarya Caddesi'nde dün kırmızı ışıkta duran ve yeşilin yanmasıyla hareket eden M.E. idaresindeki 54 AGF 090 plakalı tır, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Çobanoğlu'na çarpmış, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü.