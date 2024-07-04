Ergene Kaymakamı Engelsiz Spor Okullarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ergene Kaymakamı Engelsiz Spor Okullarını Ziyaret Etti

Ergene Kaymakamı Engelsiz Spor Okullarını Ziyaret Etti

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, ilçede devam eden yaz spor kursları ve sportif faaliyetleri yerinde incelemek üzere Engelsiz Spor Okullarını ziyaret etti. Duman, gençlere başarılar diledi ve sporun önemine değindi. Ayrıca, Ergene ilçesinde başlayan yaz okulunda çocukların eğitici ve öğretici aktivitelere katılabileceği belirtildi.

04.07.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Engelsiz Spor Okullarını ziyaret etti.

İlçede birçok spor tesisinde yaz spor kursları ile sportif faaliyetler devam ediyor.

Bu kapsamda, yapılan aktiviteleri yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Duman, gençlere başarılar diledi.

Yılın her zaman diliminde sportif faaliyetlere önem verdiklerini belirten Duman, yaz aylarına özel düzenlenen bu aktivitelerin de ilgi ile karşılandığını kaydetti.

Futbol oynayan gençlerle bir süre sohbet de eden Duman, sporun önemine değindi.

İlçede, basketbol, futbol, voleybol, tenis ve halk oyunları branşlarında ücretsiz olarak düzenlenen spor faaliyetlerinin de devam ettiği bildirildi.

Ziyaretlerde Kaymakam Duman'a, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı da eşlik etti.

Ergene'de yaz okulu başladı

Ergene ilçesinde 11-14 ile 15-18 yaş guruplarındaki çocukların eğitici ve öğretici aktivitelere katılacağı yaz okulu başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, AA muhabirine, yaz okulunun başladığını, okulda çocukların tanışma oyunları, sportif faaliyetler, gönüllülük faaliyetleri, değerler eğitimi, akıl ve zeka oyunları, halk oyunları, sabah sporu, sahne sırası sende tiyatro ve sinema, temel dini bilgiler, görsel sanatlar ve el sanatları, bilgi yarışması gibi etkinliklere katılabileceğini söyledi.

Yaz okuluna katılmak isteyen öğrencilerin 1 Temmuz - 1 Eylül 2024 tarihlerinde Sağlık Mahallesindeki Mustafa Aslan Gençlik Merkezine başvuru yapabileceklerini ifade eden Doğramacı, Doğramacı, bir çok kategoride gerçekleşen yaz okulu faaliyetlerinin ücretsiz olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Ergene, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ergene Kaymakamı Engelsiz Spor Okullarını Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:23:34. #1.13#
SON DAKİKA: Ergene Kaymakamı Engelsiz Spor Okullarını Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement