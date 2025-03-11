Eric Schmidt, Relativity Space CEO'su Oldu

SAN FRANCISCO, 11 Mart (Xinhua) -- Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, 9 yıllık bir roket startup'ı olan Relativity Space'in CEO'luğunu üstlendi.

New York Times'ın pazartesi günkü haberine göre Schmidt, Relativity Space çalışanlarına önemli düzeyde yatırım yaparak şirketi kontrol etmesine imkan verecek oranda hisse satın aldığını söyledi.

Yaklaşık 15 yıl önce Google'dan ayrılan Schmidt ilk kez yeni bir şirkette CEO olarak görev yapacak. Schmidt, 2001 yılında Google'ın CEO'su olarak atanmıştı.

Schmidt, CEO'luk görevini startup'ın kurucu ortağı Tim Ellis'den devralacak. Ellis, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Relativity Space'in yönetim kurulunda direktör olarak desteğinin süreceğini söyledi.

Bloomberg daha önce Long Beach merkezli roket şirketinin 2024 yılında nakit sıkıntısı çektiğini ve ek finansman sağlamakta zorlandığını bildirmişti.