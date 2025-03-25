Erken Doğan Kangal Yavruları

Geleceğin 'Anadolu Aslanları', bu yıl erken dünyaya geldi

SİVAS - Gücü, cesareti ve sadık yapısı ile dünya markası olarak adlandırılan Kangal köpekleri bu yıl erken dünyaya geldi. İklimsel değişikliklere bağlı olarak erken doğum yapan anne kangallar, yavruları ile görüntülendi.

İri cüssesi, sadık yapısı, sürü koruma görevini en iyi yapmasıyla bilinen Kangal köpekleri, yeni yılın ilk yavrularını dünyaya getirdi. Nisan ve mayıs ayında doğması beklenen Kangal köpekleri, mart ayı sonunda dünyaya geldi. Annelerinin yanında kalarak beslenen 2025 yılının ilk yavru kangalları, bir süre anne sütü ile beslenecek. Anne sütünün ardından takviye gıdalarla beslenecek olan kangallar, sürülerde görev alarak büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara korumalık yapacak.

"Erken eşleştiler ve erken doğumlar oldu"

Mevsimlerin değiştiğini ve bu değişiklikten özellikle de köpeklerin etkilendiğini ifade eden Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Kangallar mevsim gereği erken eşleştiler. Mevsimlerde ciddi manada bir değişiklik var. Artık iki mevsim yaşıyoruz, yaz ve kış mevsimi. Diğer mevsimleri artık hayvanlar özelliklede köpekler pek algılayamayabiliyorlar. Bundan dolayı da erken eşleştiler ve erken doğumlar oldu. Mart ayını ortasındayız ve yavru kangallarımız dünyaya geldi. Mevsimin, coğrafyanın ve bu hiyerarşinin hayvanlar üzerinde oldukça fazla bir etkisi var. Erken doğumlar yavrularda normal zamanlarından daha erken ve daha fazla irileşmesine neden olacaktır. Bu irileşmeden dolayı da ilerleyen zamanlarda o yavru sıcak havalardan aşırı derece mustarip olacaktır. Sıcak havaya uyum sağlayamayacaktır. Anadolu'da bir söz vardır 'Mevsiminde büyüyen hayvan tadında yürür' deriz" diye konuştu.

"Soğuk havalar yavru kangalları olumsuz etkileyebiliyor"

Yavru kangalların soğuk havalardan ciddi manada etkilendiğini belirten Yıldız, "Erken doğan yavrular mevsimden beslenemeyecek, iklimden beslenemeyecektir. Kangallarda erken eşleşme ve erken yavrulama ırkında belli başlı tahribatlara yol açacaktır. Hayvan uyum arayacaktır ve o uyumu göremediği zaman da bu durumdan mustarip olacaktır. Şu anda bulunduğumuz noktada havalar sıfırın altında 3 derecelerde. Mart ayında bu havalar normaldir. Ancak anne kangalın süt verimi artacağı için biz ona takviye gıdalar vermek zorunda kalıyoruz. Anneyi bu duruma ne kadar mobilize edersek yavruyu kurtarma oranımız da o kadar artacaktır. Yavru yaklaşık 10 gün soğuktan dolayı ciddi anlamda tahribat görür. Annenin sütünün yağlanması konusunda biz zenginleştirilmiş takviye gıdalar veriyoruz ki yavru da süt aktarımından kaynağını alsın. Ne olursa olsun soğuk hava yavru kangalı vuruyor. Anadolu tabiri ile yavruyu biz yakmış oluyoruz. Bu mevsim yavruların büyüme oranını da desteklemeyebilir" dedi.