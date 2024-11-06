Erken Seçim Çağrısı: 'Kapıda' Diyorlar - Son Dakika
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Erken Seçim Çağrısı: 'Kapıda' Diyorlar

Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, erken genel seçim ihtimaline dair açıklamalarda bulundu.

06.11.2024 18:46
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır." dedi.

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndaki MYK toplantısı sonrası açıklama yapan Kılıç, parti olarak İstanbul'a her zamankinden daha fazla zaman ayırmayı, kenti köşe bucak dolaşmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

Kılıç, yarından itibaren Genel Başkan Fatih Erbakan liderliğinde olası bir erken genel seçim ihtimaline yönelik organize çalışmaların startını verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin gündeminde öne çıkan önemli başlıklar olduğunu vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin, bize özgü mevcut başkanlık sisteminden kaynaklanan yüksek tansiyonu kaldıracak gücü kalmamıştır. Sorunların sebebi olan bu sistem, Türkiye'yi ekonomi ve siyasette hipertansiyona mahkum etmiştir. Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon dahil tüm sorunların kaynağı olan bu sistemin çözüm üretmesi de mümkün görünmemektedir. Sistemin de koalisyonun da sürdürülmesi artık mümkün değildir. Erken genel seçim kapıdadır. Çare, kapıdaki erken seçime kapıyı açmaktır."

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yerine atama yapılmasının yasal dayanaktan yoksun olduğunu savunan Kılıç, "Maalesef bu çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üzerine bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır. Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Asgari ücret yeni yılda 35 bin lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete göre ayarlanmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Suat Kılıç, Politika, istanbul, Ekonomi, Güncel, Refah, Son Dakika

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