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Ermenek'te maden faciasında hayatını kaybeden işçinin annesi de vefat etti - Son Dakika
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Ermenek'te maden faciasında hayatını kaybeden işçinin annesi de vefat etti

Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden işçinin annesi Ayşe Gökçe, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabıyla katılan baba Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşmüştü.

Ermenek\'te maden faciasında hayatını kaybeden işçinin annesi de vefat etti
25.12.2023 - 16:45,
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KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde 9 yıl önce su basan maden ocağında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tanınan ve o dönem herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti. Oğlunun cenaze törenine yırtık lastik ayakkabıyla katılan baba Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşmüştü.

İlçeye bağlı Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. İşçilerden kurtulan olmadı. Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Benim oğlum suda yüzme bilmez ki" sözleriyle tüm ülkede tanındı. Ayşe Gökçe, bugün evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla gündeme gelmişti.  Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşü.

Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ermenek'te maden faciasında hayatını kaybeden işçinin annesi de vefat etti - Son Dakika
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