Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatle 18.10 sularında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Ordubat ilinin Genze köyü istikametindeki mevzilere Ermenistan birliklerince ateş açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de karşılık verdiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)