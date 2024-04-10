Ermenistan'dan açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri yaralandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlik konularını görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek, Gazze'deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konuları ele aldı.