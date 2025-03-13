Ermenistan ve Azerbaycan Barış Anlaşması Taslağını Tamamladı - Son Dakika
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Ermenistan ve Azerbaycan Barış Anlaşması Taslağını Tamamladı

İki ülke arasında barış anlaşması metni üzerinde uzlaşı sağlandı, imza tarih ve yeri için görüşmelere başlanacak.

13.03.2025 19:00
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(ANKARA) - Ermenistan ve Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanlıkları, iki ülke arasında barış anlaşması taslağının tamamlandığı, barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile barış anlaşması taslağının tamamlandığını ve nihai anlaşmayı imzalamak için tarih ve yer konusunda görüşmeye hazır olduklarını bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da Ermenistan'la barış anlaşması metninin tüm maddeleri üzerinde uzlaşı sağladıklarını açıkladı.

2023'te Azerbaycan, Karabağ'ı geri almasının ardından 1980'lerin sonlarından bu yana savaşan iki ülke çatışmaları sona erdirmek için bir anlaşma imzalamak istediklerini ifade etmiş ancak anlaşmanın ayrıntıları konusunda anlaşamamışlardı.

Azerbaycan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Tesisine Dair Anlaşma Taslağı metni üzerindeki müzakerelerin sonuçlandığını memnuniyetle belirtiriz.

Azerbaycan'ın uzun süredir devam eden ve ilkesel duruşunu yineleyerek, Ermenistan'ın anayasasında Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik iddiaları ortadan kaldıracak bir değişikliğin, müzakere edilen metnin imzalanmasına olanak tanıyan bir ön koşul olduğunu vurgularız.

Ayrıca, modası geçmiş ve işlevsiz olan Minsk Grubu ve AGİT'e bağlı ilgili yapıların resmen feshedilmesinin gerekliliğinin altını çizeriz.

İki ülke arasındaki normalleşme süreciyle ilgili bu ve diğer konularda ikili diyaloğu sürdürmeye hazırız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ermenistan ve Azerbaycan Barış Anlaşması Taslağını Tamamladı - Son Dakika

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