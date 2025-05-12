Erol Eğrek Cinayeti Protesto Edildi

(İZMİR) - İzmir'de Erol Eğrek'in hakkını ararken dövülerek öldürülmesi protesto edildi. Protestoda sol siyasi partiler, çeşitli sendika ve dernekler ile platformlar adına ortak açıklamayı yapan EMEP İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar, " Çalık Holding'in zehirlediği, sömürdüğü, üzerine düşen vergisini ödemediği ve hatta canını bile aldığı Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulacak. Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz" dedi.

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding'in Şişli'deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek'in güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürülmesine karşı tepkiler sürüyor.

Eğrek'in ölümünün ardından işçi sendikaları tarafından yapılan açıklamaların ardından İzmir'de sol siyasi partiler ile dernekler ve platformlar, Erol Eğrek'in hakkını ararken dövülerek öldürülmesini protesto etti.

Alsancak ÖSYM Binası önünde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, "Erol'un sesi susmayacak", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek" ve "İşçilerin katili Saray rejimi" sloganlarla Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdüler. Alanda tüm siyasi oluşumlar adına ortak basın açıklamasını ise EMEP İzmir İl Başkanı Elif Çuhadar okudu. Çuhadar, işçi cinayetlerinde mevcut siyasi iktidarı işaret etti.

"Eğrek'in 'hakkım' diyerek talep ettiği ödenmeyen tazminatın tam 540 katı"

Birçok alanda faaliyet gösteren Çalık Holding'in aldığı yatırım teşviklerine dikkat çeken Çuhadar, "Çalık Holding enerjiden madene, finanstan medyaya birçok alanda AKP döneminde Türkiye'nin en zengin gruplarından biri haline geldi. Kendi finansal ve faaliyet raporlarına göre kamu kaynaklarından yapılan yatırım teşvikleriyle, 2015 yılından beri aktarılan kaynağın dolar cinsinden büyüklüğü 95.68 milyon doları bulurken bugünkü parasal değeri ise yaklaşık 3.78 milyar lira. Yani Eğrek'in 'hakkım' diyerek talep ettiği ödenmeyen tazminatın tam 540 katı, Çalık Holdinge kamu kaynaklarından aktarıldı. Holdingin şirketleri ise son üç yılda verilen bu teşvikler nedeniyle kurumlar vergisinden de kurtuldu. Erol Eğrek, hakkını aradığı Çalık Holding kapısı önünde öldürüldü. Holding, Erol Eğrek'in ölümünün ardından yaptığı açıklamada işçiye borcu olmadığını savundu. Eğrek'in 'tüm haklarını alarak ayrıldığını' öne sürdü. Ancak Eğrek'in 10 yıl boyunca yaptığı başvurular, eylemler ve yargı süreçleri bu iddiayı yalanlamaktadır" dedi.

"Bu ülkenin parasını kaçırma iddiaları da soruşturulmadı"

Çalık Holding'in İliç'de yaşanan facia sonrası 9 madencinin hayatını kaybettiği madenin ortağı olduğunu da hatırlatan Çuhadar, holdinge ilişkin iddialara değinerek şunları söyledi:

"Emeğinin hakkını almak için mücadele eden bir işçiydi Erol Eğrek. Alacakları için yasal yollarla mücadele etti, hizmet tespit ve alacak davalarını kazandı. Bu koca koca holdingin sahiplerine, yıllarca sömürdüğü işçilerin hakkını vermek zor geldi. Sermayenin çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen Saray iktidarının yarattığı düzen, bu cinayetin baş sorumlusudur. Çünkü hep korundular pervasızlıkları da bu güvenden. Siyanür sızıntılarına rağmen maden çalıştırdılar, Erzincan İliç'te 9 işçinin ölümüne yol açan iş cinayetinin ortağıydılar. Offshore şirketlerle yurt dışına bu ülkenin parasını kaçırma iddiaları da soruşturulmadı. 209 milyon vergi borcu silinirken işçi alacaklarını ödemediği için mahkemenin haciz kararını bir günde kaldırtma gücünü yoksa nereden bulacaktı!"

"Buna yol açanların yargılanmasının takipçisi olacağız"

Yaşanan olaya ve işçi cinayetlerine karşı mücadelelerini sürdüreceklerinin altını çizen Çuhadar, şu ifadeleri kullandı:

"Çalık Holding'in zehirlediği, sömürdüğü, üzerine düşen vergisini ödemediği ve hatta canını bile aldığı Türkiye işçi sınıfına karşı işlediği bütün suçların hesabı sorulacak. Bizler, ülkenin tüm kaynaklarını patronlara ve sermayeye peşkeş çeken, holdinglerin yılmaz savunucusu Saray rejiminin bu saltanatına son vereceğiz. Ülkede daha fazla iş cinayeti, yoğun emek sömürüsü, uzun çalışma saatleri sendikasızlaştırma, güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygınlaşmasına karşı tüm saldırılar ancak işçi sınıfının ve halkın örgütlü gücü ile durdurabilir. Erol Eğrek'in ölümünden sorumlu olanlar ve buna yol açanların yargılanmasının takipçisi olacağız."