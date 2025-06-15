Ersen Erdem'in Deprem Sonrası Mücadelesi - Son Dakika
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Ersen Erdem'in Deprem Sonrası Mücadelesi

Ersen Erdem\'in Deprem Sonrası Mücadelesi
15.06.2025 11:12
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Depremde eşini kaybeden Ersen Erdem, 4 çocuğuna hem baba hem anne olmaya çalışıyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 48 yaşındaki Ersen Erdem evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu 4 çocuğuyla teselli buluyor.

Depreme Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi 600 Evler Sitesi'ndeki 5 katlı apartmanın birinci katında yakalanan Erdem, afetin 5'inci saatinde akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Afetin aynı günü oğulları Efe (14), Kerem (12) ve Kaan'ı (7) enkazdan kurtaran baba, kızı Elif'e (9) ise depremin 3'üncü gününde ulaştı.

Erdem'in, o gece ailesinin evinde kalan eşi Kevser ise depremde hayatını kaybetti.

Şehirler arası otobüs şoförü olarak çalışan Erdem, afetin ardından eşinin emaneti 4 evladına bakabilmek için işine devam edemedi.

Antakya'daki bir konteyner kentte geçici olarak ikamet eden Erdem, yemeklerinden çamaşırlarına, ödevlerinden temizliklerine kadar her şeyiyle ilgilendiği 4 evladına hem annelik hem babalık yapıyor.

Baba Ersen Erdem, AA muhabirine, deprem öncesi çok güzel bir hayatlarının olduğunu anlattı.

Afetin ardından yaşamlarının altüst olduğunu belirten Erdem, her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Erdem, şu anda çocuklarının her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Depremden önceki hayatımızda en azından anneleri vardı, o yemeklerini yapıyordu, çamaşırlarını yıkıyordu. Şimdi depremden sonra mecbur ben çocuklarıma bakmak zorundayım, bakacak kimseleri yok. Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok, kaderimiz böyleymiş. İşe girsem çalışamam, yani çocuklarımı kimseye bırakamam, kimse de bakmaz zaten. Çocukları okula gönderiyorum, tekrar geri getiriyorum, ihtiyaçlarıyla ilgileniyorum yani evin hem annesiyim hem babasıyım. Onlar için elimden ne geliyorsa yapıyorum ama zor. Sabah 06.00'da kalkıyorum çocukları okula gönderdikten sonra çamaşır oluyor, öğlen yemek ne yapabilirsem makarnadır, kızartmadır elimden ne geliyorsa onları yapıyorum. Hem babalık hem annelik çok zor, eski hayatımız yok artık böyle yaşamaya mecburuz."

Erdem, çocuklarının bakımı için çalışamadığı için sadece yardımlarla geçimlerini sağladıklarını dile getirdi.

Çocuklarıyla bir yuvasının olmasını çok istediğini belirten Erdem, "Bir evim olsun çocuklarımla mutlu olayım." dedi.

Kızı Elif Erdem ise babasıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu anlattı.

Babasının kendisinin ve ağabeylerinin her şeyiyle ilgilendiğini ifade eden Erdem, "Ödevlerimi yaparken en çok babam yardımcı oluyor, onu çok seviyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ersen Erdem'in Deprem Sonrası Mücadelesi - Son Dakika

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