ERÜ'den Kültürel İşbirliği Protokolü

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında kültürel değerlerin kazanımı ve kültürle eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük toplantı salonunda düzenlenen törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız ile akademisyenler katıldı.

ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Müze Müdürlüğü arasında kültürel değerlerin farkına varılmasını, yayılmasını ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen protokol kapsamında, kültürel alanda yeteri kadar bilinmeyen değerlerin, eğitsel amaçlarına işlevsellik kazandırarak toplumsal hayatta etkin bir biçimde kullanılmasını, kültürünü bilen ve yaşayarak öğrenen nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik uygulama, sergi, konferans ve panel gibi etkinliklerde işbirliği yapılacak.