Hatay'ın Erzin ilçesinde, bisiklet kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle İki Gün İki Teker Bisiklet Derneğince başlatılan projenin tanıtımı yapıldı.
Derneğin, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle başlattığı "İki Gün İki Tekerle Hep Birlikte İyileşeceğiz" projesinin tanıtımı, Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, etkinlikteki konuşmasında, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Kente katkı sağlayacak projeleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Özaydın, ilçeye bisiklet yolu yapılması için çalışmayı yürüteceklerini söyledi.
Proje koordinatörü Bayram Altunbaş, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı ve çevre bilinci oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.
Etkinliğe Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de Bisiklet Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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