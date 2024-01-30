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Erzincan'da dereler buz tuttu - Son Dakika
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Erzincan'da dereler buz tuttu

Erzincan'da soğuk hava nedeniyle dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu. Kentte oluşan uzunca buz sarkıtları vatandaşlara seyirlik manzara sunarken, fotoğraf tutkunları da bu güzel görüntüleri kaydetmek için deklanşöre bastı. Erzincan merkezinde bulunan Vasgirt deresi, buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. İhlas Haber Ajansı ekibi ise dron ile havadan bu güzel manzarayı görüntüledi.

Erzincan\'da dereler buz tuttu
30.01.2024 - 00:16,
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Erzincan'da dereler buz tuttu

ERZİNCAN - Soğuk havanın etkili olduğu Erzincan'da dereler buz tuttu.

Geceleri hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Erzincan kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk nedeniyle kentte dereler, baraj gölleri ve şelaleler buz tuttu, uzunca buz sarkıtları oluştu. Buzla kaplanan dereler vatandaşlara seyirlik manzara oluşturdu. Fotoğraf tutkunları bu manzaraları çekmek için deklanşöre bastı.

Erzincan merkez Işıkpınar mahallesinden geçen Vasgirt deresi buz tutan haliyle fotoğraf tutkunlarının uğrak mekanı haline geldi. Buz tutan dere İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından da dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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