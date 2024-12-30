Erzincan'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 27 Yaralı

Erzincan\'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 27 Yaralı

Erzincan'da şarampole devrilen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Otobüsün kazadan 5 dakika önceki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

30.12.2024 11:11  Güncelleme: 11:13
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ERZİNCAN'da şarampole devrilen, 1 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı yolcu otobüsünün kazadan 5 dakika önce seyir halindeyken çekilen görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüleri çeken sürücü "Bu otobüs Erzincan Sakaltutan mevkisinde beni solladıktan 5 dakika sonra devrilerek kaza yaptı" ifadelerini kullandı.

Kaza, 28 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan mevkisinde meydana gelen geldi. İstanbul'un Kartal ilçesinden yola çıkan, cenaze taşıdığı belirtilen ve içerisinde 35 yolcu bulunan Kartal Belediyesi'ne ait otobüs, iddiaya göre freni boşalınca şarampole devrildi. Otobüs şoförü Ali Gülmüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, 27 kişi tedavi altına alındı. 21 kişinin taburcu edildiği hastanede 6 yolcunun tedavisi sürüyor.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Diğer yandan otobüsün seyir halindeki görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı. Sakaltutan mevkisinde çekildiği belirlenen görüntülerde; sürücüsü sollama yapan otobüsü cep telefonuyla kayda aldı. Sürücü, o anları sosyal medya hesabından 'Kartal Belediyesi'ne ait bu otobüs Erzincan Sakaltutan mevkisinde beni solladıktan 5 dakika sonra devrilerek kaza yaptı. Çok büyük geçmiş olsun" mesajıyla paylaştı.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Otobüs Devrildi: 1 Ölü, 27 Yaralı - Son Dakika

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