Erzincan'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Osman Ç'nin kullandığı 34 GGU 710 plakalı otomobil, Erzincan- Sivas kara yolu Şaip köyü mevkisinde yoldan çıkarak dereye devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Osman Ç. (70) ile araçtaki A.Ç. (45), M.Ç. (85) ve N.Ç. (19) ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Otomobil Dereye Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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