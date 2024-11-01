Erzincan\'da Tır Köprüde Sıkıştı

Erzincan'da demir yolunun bulunduğu köprünün altında sıkışan tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Ersevenler Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 AEG 808 plakalı tır, demir yolunun bulunduğu köprünün altından geçerken dorsenin tavan teması nedeniyle sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güzergahı trafiğe kapatan ekipler, aracın kurtarılması için çalışma başlattı.
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