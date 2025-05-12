Erzincan'da elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Yılmaz K. idaresindeki 41 HS 174 plakalı otomobil, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ mevkisinde elektrik direğine çarptıktan sonra bahçeye devrildi.
Bu sırada araçtan savrularak yere düşen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Trafik Kazası: Sürücü Ağır Yaralı - Son Dakika
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