Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.

Bu çerçevede takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisine el koydu.

Gözaltına alınan Ç.A hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.