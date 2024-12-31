Erzincanlılar Karga Sorunuyla Mücadele Ediyor

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Erzincanlıların başı kargalarla dertte

ERZİNCAN - Erzincan'da kış aylarında özellikle akşam saatlerinde kent merkezine akın eden binlerce kargayla Erzincanlılara zor anlar yaşatıyor.

Erzincan'ın Halitpaşa ve Ordu Caddeleri üzerindeki ağaç dallarına özellikle saat 16.00- 20.00 arasında konan kargalar, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verirken, yoldan geçen vatandaşların da üzerini kirletiyor.

Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine geçmiş dönemlerde harekete geçen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri "Karga kovalama timi' kurarken tim, akşam saatlerinde kargaların bulunduğu alanda maytap patlatarak kargaları bölgeden uzaklaştırmaya çalışmışlardı.

Denenen birçok yönteme rağmen kargalara çözüm bulunamadı.

Akşam saatlerinde kargalardan dolayı yürümenin zor olduğunu ifade eden vatandaşlar, "2025 yılından beklentimiz Erzincan'ın karga sorununa çözüm bulunması." diye belirttiler.