Erzurum Atatürk Üniversitesi 2024 Dünya Üniversiteler Sıralamasında 785. Sırada - Son Dakika
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Erzurum Atatürk Üniversitesi 2024 Dünya Üniversiteler Sıralamasında 785. Sırada

Erzurum Atatürk Üniversitesi, dünya üniversiteler sıralamasında 1506 üniversite arasında 785. sırada yer aldı. Üniversite, Türkiye'de listeye giren 40 üniversite arasında 10. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Ayrıca, Avrupa üniversiteleri arasında 247. sırada yer aldı. Atatürk Üniversitesi, farklı alanlarda da Türkiye'de önemli sıralamalara sahip oldu.

17.07.2024 13:24
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Erzurum Atatürk Üniversitesi, 2024 yılı dünya üniversiteler sıralamasında 1506 üniversite arasında 785'inci sırada yer aldı.

Üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 72 ülkeden 1506 üniversiteyi kapsayan, bilimsel etki, işbirliği, yayınlara açık erişim ve cinsiyet üzerinden istatistiklerini sağlayan, ayrıntılı bibliyometrik göstergeleri değerlendiren ve YÖK'ün tanıdığı dört üniversite değerlendirme kuruluşundan biri olan Hollanda merkezli CWTS Leiden Ranking'in 2024 sıralamaları yayımlandı.

Atatürk Üniversitesi, üniversitelerin bilimsel performanslarına ilişkin önemli bilgilerin paylaşıldığı rapora göre, Türkiye'de listeye girme başarısı gösteren 40 üniversite arasında 10'uncu sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen 1506 üniversitesi arasında 785'inci sırada yer alarak ilk 500 arasına girme hedefini sürdüren Atatürk Üniversitesi, Avrupa üniversiteleri arasında ise 247'inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Atatürk Üniversitesi, alan bazlı taramalarda dünya geneli biyomedikal ve sağlık bilimlerinde 613'üncü, Türkiye'de 11'inci, yaşam ve yer bilimlerinde 558'inci Türkiye'de 5'inci, fizik bilimleri ve mühendislikte 700'üncü Türkiye'de ise 6'ncı sırada yer aldı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin başarı ivmesinin giderek arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Proje sayısı, patent başvuruları ve akredite edilen bölüm sayısında yaşanan önemli artışlar ile Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi'nin geri dönüşlerini olumlu yönde aldığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu önemli başarı, üniversitemizin bilimsel araştırma ve eğitim kalitesini sürekli artırma hedefimize ne denli sadık olduğumuzu göstermektedir. 785. sırada yer almamız ilk 500 üniversite arasına girme hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizin göstergesidir. Bu başarı, disiplinli çalışmasını, güçlü akademik kadromuzun ve öğrencilerimizin bilimsel katkılarının bir sonucudur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Atatürk Üniversitesi 2024 Dünya Üniversiteler Sıralamasında 785. Sırada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Atatürk Üniversitesi 2024 Dünya Üniversiteler Sıralamasında 785. Sırada - Son Dakika
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