Erzurum'da 6 Bin Çocuk Buluştu

Erzurum'da 6 bin çocuk "Büyük Cami Buluşması" kapsamında tarihi camide bir araya geldi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum İl Temsilciliğince tarihi Ulu Camisi'nde öğle vakti düzenlenen etkinlikte buluşan 6 bin çocuk, namaz kılıp ardından Vali Mustafa Çiftçi'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'i dinledi.

Camideki program sonrası Erzurum Çifte Minareli Medrese'nin meydanındaki etkinlik alanını ziyaret eden Çiftçi, basketbol ve ok etkinliklerine katılarak çocuklarla sohbet etti.

Vali Çiftçi, TÜGVA yönetimine ve paydaşlara teşekkür ederek, "Bugün bu tabloyu gördüğüm için Cenab-ı Allah'a çok şükrediyorum. Bu bizim gurur tablomuz. 6 bin çocuğumuzla bir arada bulunmak, onların geleceğine yönelik olarak TÜGVA ve öğretmenlerimiz tarafından geleceğe hazırlandığını görmek, bizleri memnun ediyor. Çünkü bugünün küçükleri yarının büyükleridir. İnşallah onlar ileride bizlerin boşalttığı yerleri dolduracaklar. Bu devlete, millete hizmet edip faydalı insanlar olacaklardır." diye konuştu.

TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç ise destek verenlere teşekkür etti.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, TÜGVA gönüllüleri ve çocuklar katıldı.