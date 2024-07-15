Erzurum'da 8 Yılda 1147 FETÖ Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da 8 Yılda 1147 FETÖ Zanlısı Tutuklandı

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik polisin 8 yılda düzenlediği operasyonlarda 1147 zanlının tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, halkın güvenlik güçleriyle tarihe altın harflerle işlenecek bir destan yazdığını belirtti. Yırtar, terör örgütlerine yönelik çalışmaların devam edeceğini ve hainlere karşı mücadelelerinin gece gündüz hız kesmeden süreceğini ifade etti.

15.07.2024 10:01
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Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik polisin 8 yılda düzenlediği operasyonlarda 1147 zanlının tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesi halkın güvenlik güçleriyle tarihe altın harflerle işlenecek bir destan yazdığını söyledi.

Vatandaşın huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Yırtar, "Ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen, gelişimini ve bayındır bir ülke haline gelmemizi engellemeye çalışan tüm terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Gece gündüz hız kesmeden hainlere karşı mücadele edeceğiz." dedi.

Yırtar, darbe girişiminden bu yana 8 yıldır yürütülen çalışmaları şöyle anlattı:

"Yapılanmaya yönelik operasyonlarda darbeye karıştığı tespit edilen 14 rütbeli asker tespit edilmiş. Bunlar yakalanarak tutuklanmışlardır. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da bu şahıslara anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hüküm verildi ve bu Türkiye'de ilk ceza verilen davadır. İlimizdeki örgüt evlerine yapılan operasyonlarda 34 adreste 54 şahıs yakalanmış bunlardan 25'i tutuklanmıştır. Örgüt evleri aranan örgüt mensuplarının saklandığı yerlerdir. Biz örgütün ildeki yapılanmalarını deşifre ettikçe, onlar diğer illerden yeni mensuplarını ilimize kaydırarak deşifre olanların yerine örgütsel faaliyetlerini devam ettirme arayışı içerisindedir. Biz de operasyonlarımızla hiç hız kesmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hain terör örgütüne ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelemizi devam ettirmekteyiz."

Kent genelinde FETÖ terör örgütüne geçit verilmediğini vurgulayan Yırtar, şunları kaydetti:

"Askeri mahrem yapılanmadaki askeri personele yapılan operasyonlarda 533 şahıs gözaltına alınmış, bunların 116'sı tutuklanmıştır. Örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda 895 emniyet personeli tespit edilmiş, bunlardan 285'i tutuklanmıştır. Bugüne kadar ilimiz genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarımızda 4 bin 431 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1147'si tutuklanmıştır. Şu an için ilimizde faaliyet yürüten FETÖ mensubu bulunmamaktadır ama bu hain terör örgütü durmadığı için biz de onlarla mücadeleye devam edeceğiz. Olduğu zaman onları da yakalayıp adli mercilere teslim etmek için gece gündüz hiç durmadan çalışacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da 8 Yılda 1147 FETÖ Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da 8 Yılda 1147 FETÖ Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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