Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar tarihi tabyalarda ecdadı andı - Son Dakika
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Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar tarihi tabyalarda ecdadı andı

Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında önemli yeri olan tabyalarda devlet korumasındaki çocuklar ile şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla ecdada saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

12.10.2024 13:17
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Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında önemli yeri olan tabyalarda devlet korumasındaki çocuklar ile şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla ecdada saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, doğu sınırlarının korunması amacıyla Erzurum'da yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye ve Mecidiye tabyalarında, "7'den 70'e Ecdada Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Sabah saatlerinde Aziziye Tabyaları'nın girişinde toplanan devlet korumasındaki çocuklar, özel bireyler ve şehit ve gazi aileleri, ellerindeki Türk bayraklarının yanı sıra 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde yürüyüş yaptı.

Bazı çocukların askeri üniforma giyerek katıldığı programda, Nene Hatun'un torunlarından Güner Yamanlı, kahraman Türk kadınını anlatan kısa bir konuşma yaptı, ardından şiirler okundu, kahramanlık hikayeleri ve tabyaların önemi anlatıldı.

Programda koruma altındaki çocukların yaptığı Nene Hatun'un tablosu Yamanlı'ya hediye edildi.

Burada konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kahramanlık destanın yazıldığı tarihi tabyalarda, milletin onurunu ve bağımsızlığını korumak için canını feda eden ecdadı anmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Aziziye Tabyaları'nın sadece savaş alanının yanı sıra Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini en güçlü şekilde gösterdiği yerlerden biri olduğunu vurgulayan Aykut, "Bugün aynı ruhla, aynı coşkuyla yürüyerek ecdadımıza olan minnettarlığımızı ifade ediyoruz. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nda, elinde silahı olmadan tabyalara koşan, yalnızca kalbinde vatan sevgisi ile savaşan milli kahramanlığın simgesi olan Nene Hatun, bizlere ve gelecek nesillere örnek olmuştur. O gün, genç yaşlı, kadın erkek demeden tüm Erzurum halkı, bu kutsal toprakları korumak için bir araya gelmiş ve bağımsızlık için canlarını ortaya koymuştur." dedi.

Yürüyüşle kahramanların izinden gidip hatırasına sahip çıktıklarını belirten Aykut, ecdadın emanetini en iyi şekilde koruyup gelecek nesillere aktarmak istediklerini dile getirdi.

Aykut, yürüyüşte kendileriyle beraber olan misafirler ve çocukların yanı sıra Vali Mustafa Çiftçi'ye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından program, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, kurum amirleri, vatandaşlar, devlet korumasındaki çocuklar ve kurum çalışanlarının Nene Hatun'un kabrini ziyaret edip karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

erzurum, Son Dakika

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