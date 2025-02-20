Erzurum'da Eğitime Kar Engeli

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Erzurum'un Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Tortum, İspir ve Tekman ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerinde kentteki kar yağışının gelecek saatlerde etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlara karşı ve öğrencilerin güvenliği için Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki tüm okullarda 20 Şubat Perşembe eğitime ara verildiği ifade edildi.

İspir Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ilk ve orta dereceli okullarda, Tortum ve Tekman kaymakamlıklarının açıklamasında ise ilçe genelindeki okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca belirtilen ilçelerde hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.