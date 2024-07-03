Erzurum'da Göçerlerden Dayanışma Örneği: Koyun Kırma İmece Geleneği - Son Dakika
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Erzurum'da Göçerlerden Dayanışma Örneği: Koyun Kırma İmece Geleneği

Erzurum'un Dumlubaba Yaylası'nda hayvancılık yapan göçerler, koyun kırma işlemlerini imece usulüyle gerçekleştirerek dayanışma örneği gösteriyor. Göçerler, yaz sıcaklarında hayvanlarının rahat etmesi ve süt veriminin artması için bir araya gelerek koyunları kırkıyor. Yaylada tüm aile bireylerinin katılımıyla yapılan kırkım işleminden elde edilen yünler fabrikalara satılarak ek gelir sağlanıyor. Göçerler, birlikte çalışarak işleri tamamlıyor ve birbirlerine yardım ediyor.

03.07.2024 12:29
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Erzurum'un Dumlubaba Yaylası'nda hayvancılık yapan göçerler, yüzlerce koyunu imece usulü kırkıp dayanışma örneği gösteriyor.

Yakutiye ilçesinin 2 bin 600 rakımlı yaylasına haziran ayında çıkan göçerler, burada eylül ayının sonuna kadar geçim kaynakları hayvanlarını besliyor.

Yaz sıcaklarında hayvanlarının rahat etmesi ve süt veriminin artması için koyun kırkmaya başlayan göçerler, meşakkatli işlerini kolaylaştırmak için el birliği yapıyor.

Gün doğumunda bir araya gelerek akşam saatlerine kadar koyunların kırkan göçerler, imece geleneğiyle dayanışma ve yardımlaşma ruhunu da yansıtıyor.

Göçerler, yaylada tüm aile bireylerinin katılımıyla yaptıkları kırkım işleminden elde ettikleri yünleri fabrikalara satarak ek gelir sağlıyor.

"Birlikte yardımlaşarak işleri tamamlıyoruz"

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden gelip 20 yıldır Dumlubaba Yaylası'nda göçerlik yapan Engin Çiçek, AA muhabirine, yaylada ailelerin birlik içinde yaşadığını söyledi.

Her gün bir ailenin sürüsünü kırktıklarını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Burada maksat kırkım işleminin erken bitmesi ve hayvanların zarar görmemesi. Eğer işlem gecikirse, hayvanlar zarar görür. Yaylada olması gereken hayvan, her gün ağıla gelmek zorunda kalır. Burada yeteri kadar beslenemez, su içemez. Kaç sürü varsa onu ayarlıyoruz ve birlikte çalışıyoruz. Günde ortalama 200-250 hayvanı 10-15 kişi kırkıyoruz. Yaylada kim varsa yardıma geliyor ve birlikte yapıyoruz. Bugün bir komşunun koyunlarını kırkarken, yarın da şunu kırkacağız deyip ayarlama yapıyoruz ve birlikte yardımlaşarak işleri tamamlıyoruz."

Göçerlerden Abdulvahap Karacadağ, koyunculuğun zor olduğunu, bu nedenle insanların birbirine yardım etmesi gerektiğini anlattı.

Koyun kırkmanın bir kişinin tek başına yapacağı iş olmadığına işaret eden Karacadağ, "Bunun ilacı, makası, sağması zaman alıyor. Burada 50 aileden fazla var. Herkes birlik içinde bu işi yapıyoruz. Çocuklar, analar, babalar herkes gelip çalışıyor. Komşu komşuya yardım ederiz." diye konuştu.

Gökhan Sarıçiçek kırkım işlemlerine temmuz ayında başladıklarını belirterek, "Burada hepimiz aile olduk. Herkes birbirine yardıma gidiyor. Kimse olmasa, her aile kendi kırksa en az bir hafta sürecek. Birlikte olunca 2 günde bitiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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