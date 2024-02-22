Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

Meteorolojinin Erzurum'un için yaptığı 2 günlük kar yağışı başladı. Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görüleceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer ve vatandaşlar, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi olduğu için dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

22.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:05
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Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor

ERZURUM - Meteorolojinin Erzurum'un için yaptığı 2 günlük kar yağışı başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan çevresinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde kar şeklinde görüleceği; gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği belirtildi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde, yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattılar.

Erzurum\'da kar yağışı etkili oluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

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