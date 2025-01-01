Erzurum'da Kayak Keyfi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Kayak Keyfi

Erzurum\'da Kayak Keyfi

Palandöken ve Sarıkamış, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle doldu. Kayak ve kızak keyfi yaşandı.

01.01.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken ve Sarıkamış'taki pistler, yeni yılın ilk gününde kayakseverlerle doldu.

Yılbaşı tatilini Erzurum'da geçiren yerli ve yabancı turistler ile yöre halkı, yeni yılın ilk gününde Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 128 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen aileler, çocuklarıyla kayak, snowboard yapıp kızakla kaydı.

Kocaeli'den arkadaşlarıyla gelen Zeynep Erümit, AA muhabirine, kayak merkezinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Erzurum, Türkiye'deki en güzel pistlere sahip. Arkadaşlarımı da İzmit'ten getirdim. Burada tatil yapıyoruz. Kilometrelerce yol katedip yeni yıla Erzurum'da kayak tatili yaparak girdik." dedi.

Sedat Demir de ilk kez Erzurum'a geldiğini anlatarak, "Burayı anlatıyorlardı ama açıkçası ben bu kadar güzel beklemiyordum. Yaklaşık 10 gündür buradayız, yılbaşını bekliyorduk. Atmosfer inanılmaz. Kesinlikle herkesin bunu yapmasını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla kızakla kayan Latif Macit ise resmi tatili çocuklarıyla değerlendirmek istediğini ve ailece keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Sarıkamış Kayak Merkezi

Sarıçam ormanları, kristal kar ve uzun kayak pistleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

Kayakseverler, güneşli havada kayak, snowboard yaptı, bazı aileler de çocuklarıyla kızakla kaydı.

Vatandaşlardan Nida Aşçı, yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Kentin güzelliklerini de gezdiğinden bahseden Aşçı, "Dünyanın en güzel pistine ve hocalarına sahip kristal karı olan bir kayak merkezimiz var, herkesi bekliyoruz." dedi.

Kayak eğitmeni Murat Cimşit ise Sarıkamış'ta kayak için bütün şartların uygun olduğunu belirterek, "Kayak merkezimizi açtık. Pistler, kar kalitesi, her şey çok güzel. Turistlerimiz yavaş yavaş geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Sarıkamış, erzurum, Turizm, Güncel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Kayak Keyfi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:42:35. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum'da Kayak Keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.