Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Temeli Atıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Kentsel Dönüşüm Temeli Atıldı

28.07.2025 14:15
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Erzurum'da Alipaşa 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında öne çıkan Erzurum'da, yeni konut, iş yerleri, ofis ve otopark yapımı için temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince merkez Yakutiye ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde 8 bin metrekare alanı kapsayacak Alipaşa 2. Etap Kentsel Dönüşüm Temel Atma Projesi kapsamında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak kentsel dönüşüme ağırlık veren bir yönetim anlayışına sahip olduklarını söyledi.

Yeni binaların yapılması ve tarihi eserlerin etrafının gün yüzüne çıkarılmasının görevleri arasında olduğunu belirten Sekmen, "Hedefimiz bu sene Habib Baba Mahallesi'ni bitirmek. Bu hizadaki Taş Mağazaları'nın kapısına kadar birçok yeri yıkıp yapacağız." dedi.

Makamını şantiye alanına taşıyacak

Sekmen, bu yıl içinde söz konusu projeyi bitirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Makamımı da buraya getireceğiz ve o konteynerde 3-4 ay içinde buraları yapacağız. Burada imar planına uygun binalar yapılacak. Depreme dayanıklı binaları oluşturmamız gerekiyor. 3-4 ayda tamamlarsak burası turist kaynayacak. Bu dönemde Hacı Cuma, Kevelciler, Taş Mağazaları, Tahtacılar ve Mahallebaşı'na kadar yeniden yapılanmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de birçok çalışmanın devam ettiğini dile getiren Sekmen, şöyle devam etti:

" Aşkale'de yeni kentsel dönüşümün temelini atacağız. Ilıca'da 700, Pazaryolu'nda 150, Pasinler'de 300 konutun temelini atacağız. Birçok yerde temel atıyoruz ve şu anda 500 yerde çalışma yürütüyoruz. Tek hedefimiz vatandaşlarımızı göç ettirmemek, onlara güzel yaşam sunmak. Bunun için tarıma, hayvancılığa ve turizme ağırlık veriyoruz. Sanayiye ağırlık veriyoruz. Tekstil, kağıt, elektronik gibi birçok fabrikamız var. Bu şehri birlikte kaldıracağız ve turist arabaları buraya gelecek onun için önem veriyoruz. Birçok ilçenin dağlarında yollar yapıyoruz ve 500 yerde belediyemiz iş makineleri harıl harıl çalışıyor."

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım da kentsel dönüşümün afet risklerini azaltması, yaşam kalitesini artırması ve sosyal donatıların genişletilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ise kentin mevsiminden dolayı mevcut süreyi en verimli şekilde kullanılması için belediyenin ciddi çalışmalar yaptığını ifade ederek, "AK belediyecilik olarak 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinden bu yana şehrimize yaptıklarımız ortada. Bu şehre ne kadar hizmet etsek azdır. Onun için durmadan şehrimize hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Tören, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın yaptığı duanın ardından alkışlar eşliğinde atılan temel ile sona erdi.

Kaynak: AA

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