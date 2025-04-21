Erzurum'da Kültür Turizmi Paneli - Son Dakika
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Erzurum'da Kültür Turizmi Paneli

Erzurum\'da Kültür Turizmi Paneli

15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında Erzurum'da 'Puşkin-Redhouse' paneli düzenlendi.

21.04.2025 13:14
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Erzurum'da 15-22 Nisan Turizm Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında "Kültür Turizmi Açısından Erzurum'da İki Avrupalı: Puşkin-Redhouse" paneli düzenlendi.

Panel, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Konferans Salonu'nda, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, üniversite ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerinin turizm sektörü açısından önemli olduğunu söyledi.

Erzurum'un tarih, kültür, tabiat ve iklimi bakımından turizm çeşitliliği yüksek illerden olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Bu hakikati içinde bulunduğumuz 2025 yılında Erzurum hem 'Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti' hem de 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' ilan edilmesiyle göstermiştir." dedi.

Hacımüftüoğlu, kentte birçok turizm alanı olduğuna işaret ederek, "Erzurum, tesisleri, hastaneleri, üniversiteleri, spor, sağlık ve eğitim sahasında ülkemizde önemli bir cazibe merkezidir. Bu potansiyel ile ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Şehrimizde turizm sektörünün tüm paydaşlarına ve insanımıza büyük sorumluluk düşmektedir. Üniversite olarak yaptığımız çalışmaların birçoğunda turizme hizmet ettiğimizin farkındayız." diye konuştu.

Erzurum'un dünyada tanınan insanlara da ev sahipliği yaptığını dile getiren Hacımüftüoğlu, şöyle devam etti:

"Avrupa edebiyat tarihinin en önemli şairlerinden Aleksandr Puşkin, dünyanın tanıdığı dilbilimci ve sözlük yazarı Sir James William Redhouse gibi nice insan Erzurum'un sokaklarında, hanlarında, kahvehanelerinde, çarşılarında izler bırakmıştır. Muhakkak ki Erzurum da tarih boyunca dünyanın ve ülkemizin tanıdığı nice insanın hayatında iz bırakmıştır. Panelimizde şehrimizin kültür turizminde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz."

Konuşmanın ardından Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'ın panel başkanlığında Puşkin ve Redhouse'nin hayatı, dünya edebiyatına katkıları ve Erzurum yolculuklarıyla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Kültür Turizmi Paneli - Son Dakika

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