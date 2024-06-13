Erzurum'da mühürlenen binada yaşayanlar, Kurban Bayramı'nı evlerinde geçirmek istedi

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ERZURUM'da merdivenlerin bir bölümü yıkıldığı için oturdukları bina mühürlenen kişiler, Kurban Bayramı'nı 'sağlam' olduğuna inandıkları evlerinde geçirmek isteyince polis engeline takıldı. Polis, "Bayramı dışarıda geçirmek istemiyoruz" diyen ve bina önünde toplanan kalabalık için takviye kuvvet istedi. Bölge halkı, güçlükle uzaklaştırıldı.

Palandöken ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 2 Haziran'da, 5 katlı binanın 2 ile 3'üncü katları arasındaki merdivenin bir bölümü yıkıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın girişine emniyet şeridi çekip, güvenlik önlemi aldı. Merdivenlerde oluşan yıkımın ardından binanın 3, 4 ve 5'inci katlarındaki evlerinde mahsur kalan 1'i bebek 6 kişi, itfaiye aracının sepetiyle indirildi. Ekipler, 30 yıllık binanın betonundan numuneler alarak inceleme başlattı. Binanın dış kapısı mühürlendi ve giriş çıkışlar yasaklandı. Raporun açıklanacağı güne kadar yakınlarının yanına yerleşen apartmandakilerden bazıları, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle 'sağlam' olduğunu iddia ettikleri binanın mührünü söküp evlerine girmek istedi. Bina önünde bekleyen polisler, kalabalık artınca takviye kuvvet istedi. Çok sayıda ekip, halkı bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

'BURADAKİ BİRÇOK BİNA AYNI YAŞTA'

Binada 24 dairede yaklaşık 200 kişinin oturduğunu ve mağdur olduklarını söyleyen Fethi Kaya (52), "Beş yıldır oturduğum binanın merdiveninde bir çökme oldu. Bina önlem olarak boşaltıldı ve mühürlendi. Olayın üzerinden 10 gün geçmesine rağmen bize hala bir cevap verilmedi. Her şeyimiz evde kaldı. Beş çocuğum var, otelde kalamıyorum, yakınlarımın yanında da fazla duramam. Bayramı dışarıda geçirmek istemiyoruz. Ne olursa olsun, evimize girmek istiyoruz. Merdivenin yıkılan yerini onarsak sorun kalmaz. Binamız sağlam. Buradaki birçok bina aynı yaşta" diye konuştu.