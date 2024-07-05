Erzurum'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Operasyon

Geniş Video İzle

Erzurum'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 13 şüpheli, 8 kişiyi 3 milyon lira dolandırdı. Şüphelilerin korku ve panik yaratıp para talep ettikleri belirlendi. 9 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çeşitli delillere ulaşıldı.

05.07.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp 8 kişiyi 3 milyon lira dolandıran 13 şüpheliden 9'u yakalandı, Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, kendilerini savcı, polis olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurları arayarak adlarına sahte altın bozdurulduğunu, şüphelileri yakalamak için geri verilmek üzere verdikleri hesap numarasına para göndermedikleri takdirde zarar göreceğini söyleyerek, para talep ettikleri belirlendi. Korku ve panik oluşturarak, verdikleri hesaplara para yatırttıkları, hesaplara gelen paraları kripto hesaplara transfer ederek izini kaybettirmeye çalışan 13 şüpheli tespit edildi. Bu kişilerin ayrıca, çıkar amaçlı oluşturdukları sistemle araç satışı yapmak isteyen vatandaşların ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan verdikleri, ağlarına düşürdükleri alıcı ve satıcıyı noterde buluşturarak satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları da ortaya çıktı.

Bu yöntemlerle 8 kişiyi 3 milyon dolandıran şüphelilere yönelik Erzurum merkezli Mersin, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa ve İzmir'de İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından 13 ekip, 78 personelin katılımı ile dolandırıcılara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev, araç ve iş yeri aramalarında içerisinde kripto hesapların bulunduğu 22 adet cep telefonu, para gönderimlerine dair banka dekontları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Erzurum\'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Operasyon
Kaynak: DHA

Operasyon, Erzurum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Son sözleri “Babamı vurmayın“ olmuş 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay
10:27 İngiltere’de 14 yılın ardından büyük değişim Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi İngiltere'de 14 yılın ardından büyük değişim! Sandıkta hezimet yaşayan Rishi Sunak özür diledi
10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:55 Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün Mahkeme başkanı, CHP’li Mahmut Tanal’ı salondan attı Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
11:31 Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanlığından açıklama var Gurbetçilerden vatana destek vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
11:19 Erzurum’da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz Erzurum'da gençlerin doğum günü şakası polisi küplere bindirdi: Siz kafayı mı yediniz?
11:16 Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü Afyonkarahisarlı er, 36 yıl sonra şehit sayıldı! Annesi bayrağı alır almaz kendi üzerine örttü
10:40 Bursa’daki dev AVM’nin satışı gerçekleşti Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
10:33 Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp Yaşlı çiftten, yaptıklarına tepki gösteren kadına sopalı darp
10:31 İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor İran, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında! Reformcular ile Muhafazakarlar yarışıyor
10:25 3 hilal dövmesini gösterdi Mesut Özil’den Almanları deli edecek pozlar 3 hilal dövmesini gösterdi! Mesut Özil'den Almanları deli edecek pozlar
10:03 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı’ndan kalma bir el bombası çıktı 20 yıl boyunca çekiç olarak kullandığı alet Vietnam Savaşı'ndan kalma bir el bombası çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 12:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum'da Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan Şüphelilere Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement