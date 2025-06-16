Erzurum'da Tarihi Tabyalara Doğa Gezisi - Son Dakika
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Erzurum'da Tarihi Tabyalara Doğa Gezisi

16.06.2025 14:02
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Vali ve rektör, bisikletle tarihi tabyaya ulaştı, yamaç paraşütüyle iniş yaptı. Etkinlik doğa sporlarını tanıtıyor.

Tarihi tabyalara at ve bisikletlerle ulaştılar, zirveden paraşütle atladılar

ERZURUM - Erzurum'da düzenlenen doğa gezisinde Vali Mustafa Çiftçi ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, zorlu parkurda önce pedal çevirdi, sonra at sırtında yaklaşık 6 kilometre yol kat ederek tarihi tabyaya ulaştı. Etkinlikte yamaç paraşütü ile Erzurum Ovası'na iniş yapıldı.

Osmanlı Devletinde özellikle Ruslarla olan yoğun mücadelelerde ateşli silahlar ve topların yoğun olarak kullanılmaları neticesinde geleneksel kale savunma tekniklerinin yetersiz kalması üzerine şehir ve bölgelerin savunmasını uzaktan yapabilmek üzere inşa edilen tabyalar, Erzurum'da önemli bir yer tutuyor. Son yıllarda bu tabyaların tanıtımı ve turizm rotaları içinde yer almaları amacıyla bir dizi etkinlik düzenleniyor. Son olarak Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye Kaymakamlığı ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünce "Tarihe Pedallıyoruz" sloganı ile Çobandede Tabyası'nda bir gezi programı yapıldı. Çobandede Tabyası'nda düzenlenen etkinlikte bisiklet, off-road, yamaç paraşütü ve atlı safari gibi doğa sporları yapıldı. Katılımcılar yaklaşık 11 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü, off-road aracı kullandı ve atlarla yaklaşık 2 bin 453 rakımlı Çobandede tabyasına geldi. Bu arada Vali Mustafa Çiftçi, off-road aracına bağlı halatla yerin yaklaşık 4-5 metre altında bulunan su sarnıcına indi. Yamaç paraşütü gösterisi ise nefes kesti.

Vali Çiftçi, "Erzurum'un güzelliklerini tanıtacağız"

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini vurgulayarak, " Erzurum 2025 Avrupa Kış Sporları ve Ekonomi İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti. Bir kez daha geniş katılımla güzel bir etkinliğe imza atıldığını söyledi. 1850-1896 yılları arasında Osmanlı'nın yapmış olduğu 23 tabyadan biri olan Çobandede Tabyası'nda bulunuyoruz. Oldukça yüksek bir rakımdayız. Bu etkinliği yapmamızın sebebi, Erzurum'da hem kış sporlarının rahatlıkla yapılabildiğini hem de yaz sporları açısından son derece güzel bir atmosfer ve coğrafyaya sahip olduğunu gösterebilmekti. Bu tür etkinliklerle Erzurum'un değişik tarihi ve coğrafi güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Farklı spor dallarıyla etkinlikler sürecek

Çobandede Tabyası'na giden rotanın 5 kilometrelik kısmını bisikletle, 6 kilometrelik kısmını ise atla tamamlayan ekibin içinde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "Farklı spor dallarının bir araya gelmesi çok önemli. Bu tarihi tabyaların 680 bin öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki tarihi yapı ve verilen mücadele açısından çok önemli. Yeni nesillerin de bunları, farklı spor dallarıyla görmesi büyük bir zenginlik" diye konuştu. Erzurum'da yıl içinde bir çok mekanda farklı sporları yaptıklarını anlatan Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, "Bölgedeki tarihi tabyaların gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılması için çalışmalara devam edeceğiz" dedi. Çobandede Tabyası'ndaki programa Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Arama ve Kurtarma Kulübü üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da Tarihi Tabyalara Doğa Gezisi - Son Dakika

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