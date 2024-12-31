Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: İranlı Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'da SUV tipi aracının deposunda sentetik uyuşturucu ele geçirilen İran uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakliyle ilgili mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri SUV tipi bir aracı durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 54,450 litre likit sentetik uyuşturucu ile 1350 lira ve 100 dolar ele geçirildi.

Ekipler, aracın sürücüsü İran uyruklu A.H'yi (44) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.