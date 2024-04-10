Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Bayram Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Bayram Mesajı

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar\'dan Bayram Mesajı

Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Yırtar, vatandaşlara bayramın neşesini paylaşma çağrısında bulunarak, trafik kurallarına uyma ve emniyet kemerlerini takma konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Erzurumluların huzur ve güvenliğinin sağlanması için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarını ve şehitleri anarak bayramını kutladı.

10.04.2024 11:00
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Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yırtar, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Vatandaşlara bayramın neşesini herkesle paylaşma çağrısında bulunan Yırtar, "Bayramda sevdiklerimize bağlı kalabilmek için yolculuklarımızda emniyet kemerlerimizi takmaya, trafik kurallarına uymaya, kolluk kuvvetlerimize de yardımcı olmaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Yırtar, bayramın insanın sevdikleriyle daha güzel geçtiğine işaret ederek, "Değerli Erzurumluların huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramını tebrik ediyor, görevi başında canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Bayram Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Bayram Mesajı - Son Dakika
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