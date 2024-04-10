Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yırtar, mesajında, tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.
Vatandaşlara bayramın neşesini herkesle paylaşma çağrısında bulunan Yırtar, "Bayramda sevdiklerimize bağlı kalabilmek için yolculuklarımızda emniyet kemerlerimizi takmaya, trafik kurallarına uymaya, kolluk kuvvetlerimize de yardımcı olmaya dikkat edelim." ifadelerini kullandı.
Yırtar, bayramın insanın sevdikleriyle daha güzel geçtiğine işaret ederek, "Değerli Erzurumluların huzur ve güvenliğinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramını tebrik ediyor, görevi başında canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'dan Bayram Mesajı - Son Dakika
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajda, deprem bölgesinde yaşayan depremzedelerle yapılan yardım kampanyası ve çocuklarla yapılan özel maçlara değinildi. Büyükekşi, Mübarek Ramazan Bayramı'nın hoşgörü, merhamet ve bereket getirmesini temenni etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti MYK'sinde emeklilere neden zam yapılmadığını anlattı. Şimşek "Bunu yapmak için Türkiye'nin yurtdışından yüzde 50'den fazla faizle borçlanması gerekecekti" dedi.
Özbekistan'da Ramazan ve Kurban bayramlarında "Fatiha", "gelin selamı" ve "gelin görme" geleneği öne çıkıyor. Dini bayramların özel bir yer tuttuğu Özbekistan'da aileler, erken saatlerden itibaren bayram hazırlıklarına başlıyor.
Hakkari Valisi Ali Çelik, Ulu Camii çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek çocuklara bayram harçlığı dağıttı. Vali Çelik, cami çıkışında bayramını kutladığı çocuklara harçlık vererek onların sevincine ortak oldu. Ayrıca Türk Kızılay Hakkari Şubesi tarafından da cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı ve bu hizmet vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, araçta başka kişi olup olmadığı ise araştırılıyor.
Ubisoft, Star Wars Outlaws oyununun resmi fragmanını yayınladı ve oyunun hikaye ve ana karakterleri hakkında detayları paylaştı. Oyun, Massive Entertainment tarafından geliştiriliyor ve 30 Ağustos 2024'te çıkış yapacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?