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Erzurum, Iğdır, Kars ve Ağrı'da Kar ve Tipi Nedeniyle 273 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor - Son Dakika
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Erzurum, Iğdır, Kars ve Ağrı'da Kar ve Tipi Nedeniyle 273 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Erzurum, Iğdır, Kars ve Ağrı illerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle 273 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da 30 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı. Iğdır'da 120, Ağrı'da 122 ve Kars'ta 1 köy yolu da kar ve tipi sebebiyle ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Iğdır, Kars ve Ağrı\'da Kar ve Tipi Nedeniyle 273 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor
25.01.2024 - 11:07,  Güncelleme: 11:08
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Erzurum, Iğdır, Kars ile Ağrı'da, 273 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 30 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Kar ve tipi nedeniyle Iğdır'da 120, Ağrı'da 122 ve Kars'ta 1 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA
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