Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin sosyal medya hesabından polislere gözdağı veren paylaşımları büyük tepki çekti. Oğlunun "hata yaptığını" savunan Vali Çiftçi "Sahipsiz sokak hayvanlarının hakkını savunur görünenlerin, aynı hassasiyeti bir gençten neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

11.05.2025 23:39
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlu Tarık Çiftçi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolar büyük tartışma yarattı. Çiftçi, paylaştığı videolarda "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım", çakarlı bir aracı gösteren kişi, polis emojisiyle birlikte "Tahsis belgeni alayım. Me: Bende sicil numaranı alayım" ifadelerini kullanırken ve bir paylaşımında da ehliyetinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amiri kartını ve silah ruhsatını da gösterdi.

"ERZURUM HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Gelen yoğun tepki ve eleştirilerin ardından Tarık Çiftçi'nin videoları silerken Vali Çiftçi, konuya ilişkin açıklama yaparak özür diledi. Sosyal medya hesaplarından "zaruri açıklama" başlıklı bir paylaşım yapan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı: "Birkaç gündür bazı sosyal medya platformlarında ve internet sitelerinde, küçük evladımın yaptığı bir paylaşım üzerinden şahsıma ve aileme yönelik itibarsızlaştırma ve linç kampanyası başlatılmıştır. Öncelikle 18 yaşındaki oğlum A.T'nin yaptığı paylaşımın içeriği hakkında kısaca bilgi vermek isterim. Valiliğimize ait kapalı garajda, çakarlı aracın videosunu çeken oğlum, aracın üzerine polis memuru ikonu koymuş ve karşılıklı bir konuşma metnine yer vermiş ve bu diyaloğu da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştır. Böyle bir hadiseden dolayı evladımın ve şahsımın gündeme gelmesinden, haber olmasından dolayı son derece üzüntü ve hicap duyduğumu belirtmek isterim. Görev yaptığım Erzurum halkından ve aziz milletimizden özür diliyor, onların engin hoşgörüsüne sığınıyorum."

Çiftçi, video içeriğine değinerek, "Videoda da açıkça görüleceği üzere, paylaşım tamamen kurgusaldır. Çakarlı aracın trafikte kullanılması, denetim amaçlı polis tarafından durdurulması, evrak istenmesi ve polis memurunun sicil numarasının, evladım tarafından talep edilmesi gerçekte kesinlikle vuku bulmamıştır. Hal böyle iken, sanki hadise gerçekte yaşanmış, resmi çakarlı araç trafikte veya konvoyda kullanılmış, evrak isteyen polis memuru tehdit edilmiş, baskı yapılmış gibi bir algı yaratılması, Çorum Valiliğim döneminde 5 yıl boyunca anma etkinliklerine katıldığım (mazlum, mağdur ve şehit) İskilipli Muhammed Atıf Efendi olayı ile irtibat kurulması ve bunun üzerinden şahsımın, sayın İçişleri Bakanımızın ve hükümetimizin yıpratılmaya çalışılması tamamen art niyetli bir yaklaşımdır, itibar suikastıdır." açıklamasını yaptı.

Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi.

"BU KONULARDA NE KADAR TİTİZ OLDUĞUM BİLİNMEKTEDİR"

Görev yaptığı yerlerde kamu araçlarının ve imkanlarının kullanılmasında ne kadar titiz olduğunun bilindiğini belirten Çiftçi, çoğu zaman makam aracı kullanmak yerine yürüyerek işe gittiğini ve şehri bu şekilde dolaştığını aktardı. Bu duruma vatandaşların da şahit olduğunu ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti; "Öte yandan bir kamu görevine atanan kişinin 'makam diyeti' yapmasını, kendisine sunulan ve makama bağlı haklardan veya imkanlardan en asgari düzeyde faydalanması gerektiğini her ortamda savunurken, evladım da olsa kimsenin kamu araçlarını amaç dışı kullanmasına izin vermem veya kamu görevlilerine baskı yapılmasını kabul etmem asla düşünülemez veya iddia edilemez. Sahipsiz sokak hayvanlarının dahi hakkını-hukukunu savunur görünen mütecaviz ve hadsiz güruhun, aynı hassasiyeti (hata yapmış) bir genç delikanlıdan neden esirgediklerini de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum. Üst düzey kamu görevlilerinin, sürekli olarak halkın gözü önünde bulunanların kendilerine, hal ve hareketlerine, yaşantılarına, aile fertlerine dikkat etmeleri bir mecburiyettir. Yıllarca bu bilinçle kamu görevimi sürdürdüm, aileme, yakınlarıma hep bu hususları telkin ettim."

Vali Çiftçi, açıklamasında, "Beşer, şaşar' ilkesi gereğince, oğlumun yaptığı bir hatalı paylaşım sebebiyle insanların şahsıma ve aileme eleştiri yöneltmesi, tepki göstermesi anlaşılabilir ve makul karşılanabilir ancak bunun ötesine geçilmesi, hakaret edilmesi, galiz ifadeler kullanılması hukuken sorumluluk doğurur ve bu tür ifadeler kullanan kişiler hakkında yasal haklarımı kullanacağımı ifade etmek isterim. 'Şüphesiz sizin mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan vesilesidir' ilahi buyruğu gereğince, herkesin benzer durumlarla yüz yüze gelebileceğini, herkesin evladıyla sınanabileceğini hatırlatır, eleştirilerde insaf ve vicdan ölçülerine riayet etmenin doğru bir yaklaşım olduğunu bilgilerinize sunarım. Karar ve takdir milletimizindir" ifadelerine yer verdi.

Erzurum Valisi Çiftçi\'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ag01194048:
    millet gecekondudan çıkıp saraylarda yaşayan seni atayanı da oğlunuda unutmayacak 40 6 Yanıtla
  • Umut Grgl:
    örnek bir çocuk yetiştirmişsiniz vali bey tebrikler! 41 1 Yanıtla
  • Ea01121989:
    sokak hayvanlariyla oglunu bir mi tutuyorsun! kurulan cumleden ben inu anliyorum. 37 3 Yanıtla
  • fikret :
    Bunun Oğlu Keşke Bana Denk Gelse.. 19 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    demek ki hayvanlarımız daha değerli 5 0 Yanıtla
  • ali ihsan Akyol:
    Hırsızlık yaparken yakalananin birden üstünü başını parçalayıp "tecavüz ediyorlar" diye bagirmasindan farklı değil bu açıklama. 3 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Çok acil görev yeri ya değişmeli ya son verilmeli sen bir devletin valisisin kötü örnek oluyorsun 0 0 Yanıtla
  • 220198:
    18 yasinda kendince eglenmis ustelik trafikte de degil otoparkta yapmis cok buyutulcek birsey degil neymis polisi asagilamis hirsiz ekrum icin polise asit attiklarinda nerdeydiniz hani askeri polisi dusunuyorsunuz ya neyse muhalefete ve secmenine malzeme ciksin iste 0 0 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bunlar hata değil. bunlar görgüsüzlük. abd ye gidip konvoy halinde sokaklarda gezenlerden ne beklersin. abd liler bile görgüsüz diye dalga geçmişti. bizim toplum 20 senelik siyaset sonucunda görgüsüz bir toplum oldu 0 0 Yanıtla
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