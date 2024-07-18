Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu'da sel felaketinin yol açtığı zararları inceledi - Son Dakika
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu'da sel felaketinin yol açtığı zararları inceledi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu ilçesinde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı zararları yerinde incelemek için ilçe ve mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Vali Çiftçi, selin zarar verdiği evler, araçlar, okullar ve tarım arazilerinde inceleme yaparak vatandaşların sorunlarını dinledi. Devletin tüm imkanlarıyla afet bölgesinde olduğunu belirten Çiftçi, ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ve zarar tespitlerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, uzun yılların iki katı yağışın düştüğü Oltu'da can ve mal kaybının en aza indirildiği vurgulandı.

18.07.2024 21:05
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanağın yol açtığı selden etkilenen Oltu ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çiftçi, kent genelinde hafta boyunca yaşanan sağanak sonrası oluşan zararların tespiti ve yapılması gerekenleri yerinde görmek için ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selden zarar gören Oltu ilçesini de ziyaret eden Çiftçi, çizmelerini giyip ekiplerle Ayvalı Mahallesi'nde hasar tespitine katıldı.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Çiftçi, selin zarar verdiği ev, ahır, araç, okul, sağlık ocağı, yol ve tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Çiftçi, yaptığı konuşmada, devletin tüm imkanlarıyla afetin yaşandığı bölgede olduğunu söyledi.

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çiftçi, "Yapılan ilk incelemeler neticesinde 10 evin zarar gördüğünü 10 aracın hasar aldığını tespit ettik. Yine köy okulumuz ve 3 lojman da sel felaketinden etkilendi. Hatta öğretmenlerimiz bile canlarını son anda kurtardı." dedi.

Çiftçi, selin ardından Devlet Su İşleri, ESKİ, AFAD, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi ve Oltu Belediyesi ile devletin diğer kurumlarınin seferber olduğunu dile getirdi.

Bir yandan da zirai açıdan tespitlerini sürdürdüklerinin anlatan Çiftçi, "İnşallah kısa zamanda buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Yağıştan önce vatandaşlara uyarıda bulunduklarını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"AFAD'ın kriz merkezinde vali yardımcımız başkanlığında ilgili tüm birim temsilcileri ile her gün toplanıp meteorolojiden bilgileri anlık alıyoruz. Sarı kodlu uyarı olduğu zaman arkadaşlarımız ilçe belediyeleri ile iletişime geçiyor ve vatandaşlarımızı uyarıyoruz ki dere ve zarar görecek yerlerden uzaklaşsınlar. Böylece can ve mal kayıplarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Şu anda hamdolsun aldığımız tedbirler ile afet bölgelerinde fazla bir can kaybımız olmadı."

Çiftçi, ilçenin uzun zamandır böyle bir yağış almadığına işaret ederek, "Oltu'nun temmuz ayı içerisinde uzun yıllar aldığı yağış ortalaması 37 kilogram. 1965'ten 2024 yılına kadar uzun yılların yağış ortalamasından bahsediyorum. Temmuz ayında şu 15 gün içerisinde toplamda metrekareye 70 kilogram yağış düştü. Uzun yılların iki katı. Normal bir yağıştan bahsetmiyoruz çünkü toprak tamamen yağmura doymuş durumda. En ufak bir yağış düştüğünde afete dönüşebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Çiftçi, incelemelerinin ardından yetkili kurumlara gerekli talimatları verip bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu'da sel felaketinin yol açtığı zararları inceledi - Son Dakika

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