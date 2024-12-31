Esed\'in Lüks Malikanesi Yağmalandı

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Suriye'de çöken rejimin lideri Beşşar Esed ve ailesinin, 8 Aralık'ta kaçana kadar yaşadığı Şam'daki lüks malikane yağmaladıktan sonra AA tarafından görüntülendi.

Beşşar Esed ve ailesinin yaşadığı 4 katlı konut, Şam'ın Malikiye Mahallesi'nde bulunuyor. Konut, Hafız Esed'in hayattayken yaşadığı köşk ile bitişik. Hafız'ın ölümünden sonra köşkün, Beşşar'ın kız kardeşi Büşra Esed'e kaldığı belirtiliyor.

Bölgede halkın yağmasını önlemek için bekleyen güvenlik güçleri, 13 yıl boyunca devam eden savaşta yaralanan gazi Suriyelilerden oluşuyor.

Esed'in evinin çevresinde demir bariyerler, yüksek duvarlar ve yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. Bahçedeki peyzaj düzenlemesi bir dönem buradaki lüks yaşama dair ip uçları veriyor.

Basil Esed'in resimleri hala evde

Evin içinde Beşşar Esed'in ailesinin kişisel eşyalarına hala rastlamak mümkün.

Beşşar Esed'in 1994'te trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşi Basil Esed'in resimleri, bazı negatif fotoğraf ruloları, çocukların dergileri, kart oyunları, Beşşar ve Esma Esed'in çıktığı uluslararası dergilerin nüshaları etrafa saçılmış duruyor.

Basil Esed, 1994'te trafik kazasında hayatını kaybetmeseydi Baas'ın o dönemki lideri Hafız'ın varisi olacağı ve rejimin başına geçeceği ön görülüyordu.

Evin çoğu yağmalanmış

Beşşar Esed ailesinin yaşadığı evde kurşun geçirmez camlar sadece cephelerde değil, katlar arasındaki merdivenlerde de görülüyor.

Esed ailesinin 8 Aralık'ta Suriye'den kaçmasının ardından halk, Esed ailesinin eşyalarının büyük bir kısmını yağmaladı. Geride birkaç mobilya, Esed ailesinin kütüphanesindeki bazı kitaplar, boş kutular, ilaçlar, etrafa saçılmış kağıtlar benzeri eşyalar kaldı.

Beşşar Esed ve ailesinin fotoğraf albümlerinin ortalığa saçılması sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

Evin altında sığınak ve tünel ağı

Devrik lider Beşşar Esed'in yaşadığı ev, yanında bulunan eskiden babası Hafız Esed'in yaşadığı köşke bodrum katından bir bağlantıyla birleşiyor. Burada Hafız Esed'in yüzünün karalandığı bir resim dikkati çekiyor.

Binanın altına doğru çok uzun bir tünelle sığınağa ulaşılıyor. Sığınağın girişinde çok yüksek infilak gücüne dayanıklı zırh niteliğinde kalın ve ağır vakumlu bir kapı bulunuyor.

Sığınakta misafir, oturma ve yatak odalarının yanı sıra, tünellerin nerelere çıktığına ilişkin tabelalar da yer alıyor.

Tabelalardan birisi Beşşar Esed'in resmi görüşmelerini yaptığı "Şam Salonu" diye bilinen konutun yakınındaki devlet konuk evine çıkıyor.

Bölgede görev yapan güvenlik güçleri, malikanenin şimdi ne olarak kullanılacağının henüz belirlenmediğini ilerisi için müze yapılmasının düşünüldüğünü belirtti.