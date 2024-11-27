Esenler'de İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü - Son Dakika
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Esenler'de İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü

Esenler\'de İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü

Esenler'de bir inşatta çalışan işçi, kaynak yaparken dengesini kaybederek 5. kattan düştü. Kafasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu belirtilen işçi hastaneye kaldırıldı.

27.11.2024 09:17  Güncelleme: 09:21
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ESENLER'de bir inşatta çalışan işçi, kaynak yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci kattan düştü. Kafasında ve kaburgalarında kırıkları olduğu öğrenilen işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şantiyedeki inşaatta çalışan İsmail adındaki kaynak ustası, 5'inci katta çalışmaya başladı. Bir süre sonra dengesini kaybettiği öne sürülen işçi, metrelerce yükseklikten aşağıya düştü. Olay sonucunda işçi ağır şekilde yaralanırken, iş arkadaşları panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, kafasında ve kaburgalarında kırıklar oluştuğu tespit edilen işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. İşçinin düşmesinin hemen sonrasında yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de İnşaat İşçisi 5. Kattan Düştü - Son Dakika

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