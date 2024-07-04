Esenler\'de İnşaat Nedeniyle Apartman Tahliye Edildi

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ESENLER'DE yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanındaki 8 katlı binada çatlaklar oluştu. Apartman tahliye edilerek bina sakinleri çevre otellere yerleştirildi. Belediye 3 gün sürecek ölçümlerin ardından bina hakkında karar verileceğini açıkladı. Binada oturan Nazif Mendeş, "Binada, ikinci katta oturuyorum. Binamız zaten eskiydi, mevcut çatlaklar vardı. Yan taraftan da hafriyat alınınca, orasının da inşaatı başlayınca çatlaklar arttı. 2 kat kaçak var binada. Zaten elimizi kolumuzu bağlayan o. O yüzden kentsel dönüşüme gidemiyoruz" dedi.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1120 Sokak'ta yapımı devam eden inşaat nedeniyle yanında bulunan 8 katlı bir binada büyük çatlaklar oluştu. Daha önceden de hafif olan çatlakların daha da artması üzerine bina sakinleri durumu belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Esenler Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin binada yaptığı incelemenin ardından herhangi bir olumsuzluğa karşı apartmanda oturanlar tahliye edildi. Binadan tahliye edilenler belediye ekiplerinin belirlediği otellere yerleştirilmek üzere araçlarla götürüldü. Gece boyunca zabıta ekipleri bina ve çevresinde önlem aldı. 1988 yılında yapılan binanın son 2 katı ise bina sakinlerinin iddiasına göre kaçak olarak sonradan eklendi. Bina sakinleri kentsel dönüşüme başvurduklarını ancak kaçak katlar nedeniyle izin verilmediğini söyledi.

"3 GÜN ÖLÇÜM YAPILACAK"

Öte yandan Esenler Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada binada 3 gün süreyle ölçümlerin yapılacağı, durumun ölçüm sonuçlarına göre netleşeceği aktarıldı. Açıklamanın tamamında "Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1120 Sokak'ta bir inşaat çalışması sırasında bitişiğindeki binada meydana gelen çatlaklar sebebiyle tahliye edildi. Tedbir amacıyla boşaltılan binadaki 5 aile, toplam 17 vatandaş otele yerleştirildi. 7 kişiden oluşan bir aile ise akrabalarının yanında kalmayı tercih etti. Belediye teknik ekipleri 3 gün boyunca binada kayma olup olmadığı yönünde ölçümler yapacak. Bu ölçümler sonunda binanın akıbeti belli olacak" ifadelerine yer verildi.

"BİNANIN SON İKİ KATI KAÇAK"

Binada daha önce de çatlaklar olduğunu ancak kat sahiplerinin anlaşamadığı için kentsel dönüşüme gidilemediğini söyleyen dükkan sahibi Ahmet Özcan, "Zaten binamızda da hasar vardı. Biz bundan 56-sene önce de mahkemelik olduk. Yan tarafın yapılmaması için, engelledik. Abi bir yolunu bulmuş yapmış, tekrar kazmışlar. Daha önceden de vardı çatlaklıklar. Ben binadaki kiracılara da söyledim. 'Durumumuz yok' dediler, öyle kaldık. Zaten binamız 8 katlı. 2 kat kaçak var. Son 2 katı kaçak buranın. Burası normalde de 6 kat, 2 katta üstte kaçak var. Zamanında eskiden belediyeler vermiş. Tarihini tam bilmiyorum, ben aldığımda vardı. Binadakilere de söyledim arkadaşlara, hepsinin de haberi var. Bina gece saat 11'de boşaltıldı, şu anda boş. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Devletimizin buna bir el atması lazım" diye konuştu.

"HER SEÇİM DÖNEMİNDE BİR KAT ATILIYORDU"

Binanın 1988 yılında yapıldığını söyleyen daire sakini Nazif Mendeş ise "Binada, ikinci katta oturuyorum. Vallahi binamız zaten eskiydi, mevcut çatlaklar vardı. Yan taraftan da hafriyat alınınca, orasının da inşaatı başlayınca çatlaklar arttı biraz. Belediye ekipleri sağ olsun geldiler incelediler, bizi otele yerleştirdiler. Şimdi süreci takip ediyoruz. Kentsel dönüşüm merkezine gittik. Birazdan da belediyeye gideceğiz tekrar. 2 kat kaçak var binada. Eski dönemlerde işte her seçim döneminde bir kat atılıyordu. Şu anda iki kat kaçağımız var. Zaten elimizi kolumuzu bağlayan o. O yüzden kentsel dönüşüme gidemiyoruz. Kentsel dönüşüm merkezi o iki kat kaçağı çıkartın, paralarını ödeyin öyle gelin diyorlar. Ama bunların hepsi de maliyete bağlı tabii" ifadelerini kullandı.

"ÇOLUK ÇOCUK PERİŞAN OLDUK"

Balkonunda çatlaklar olduğunu söyleyen daire sahibi Velit Acar, "8 senedir burada oturuyorum. Bodrum katında çatlaklar vardı ama inşaat başlayınca arttı. Zaten çıtırtı vardı, yan binadan taşlar dökülüyor. Akşam işten geldim baktım, çatlak olduğunu görünce belediyeyi aradım. Gece saat 3'e kadar buradaydık. Binayı mühürlediler, otele yerleştirdiler bizi. Çoluk çocuk perişan olduk. İşimizi bıraktık, işe gidemiyoruz. Yarı yarıya ödemeli kentsel dönüşümden yararlanıp yıktırmak istiyoruz" dedi.