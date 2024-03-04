Esenler\'de Kalem Kutularına Gizlenmiş Uyuşturucu Bulundu

Esenler'de, evinin bodrumunda kalem kutularına gizlenmiş 952,2 gram uyuşturucu madde bulunun şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, Merkez Mahallesi'ndeki bir şüpheli takibe alındı.
Şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda A.K'yi (20) gözaltına aldı. Yapılan aramada, evin bodrum katında kalem kutuları içine gizlenmiş toplam 952,2 gram uyuşturucu madde ile 4 fişek, 2 cep telefonu ve 29 bin 800 lira ele geçirildi.
Şüphelinin sorgulamasında "kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık ve uyuşturucu madde kullanma" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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