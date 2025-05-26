Esenler'de Nikah Ücreti Alınmıyor - Son Dakika
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Esenler'de Nikah Ücreti Alınmıyor

26.05.2025 20:16
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Esenler Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında 31 Aralık'a kadar çiftlerden nikah ücreti almayacak.

Esenler Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında ilçede ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çiftlerden 31 Aralık'a kadar nikah ücreti alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu senenin "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından yuva kurmak isteyen çiftleri ilgilendiren bir uygulama hayata geçirildi.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun öncülüğünde Belediye Meclisi'ne sunulan ve oy birliğiyle kabul edilen teklif kapsamında, ilçede ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çiftlerden 23 Mayıs-31 Aralık tarihleri arasında nikah ücreti alınmayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Göksu, ailenin bir toplumun temeli olduğunu kaydetti.

Kendileri için her nikahın, sadece iki insanın hayatını birleştirmesi değil aynı zamanda yeni bir yuvanın, umudun, geleceğin başlangıcı olduğunu belirten Göksu, "İşte bu bilinçle, aile kurumunu desteklemek, evliliği teşvik etmek ve özellikle genç çiftlerimizin üzerindeki maddi yükü bir nebze olsun hafifletmek amacıyla artık çiftlerimizden nikah ücreti almayacağız. Evliliği teşvik eden her adım geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Aile Yılı vizyonuna uygun olarak bizler de her daim ailelerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Esenler'de Nikah Ücreti Alınmıyor - Son Dakika

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