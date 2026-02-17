Esenler'de Ramazan Etkinlikleri Tanıtıldı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ramazan ayı dolayısıyla ilçede hayata geçirilecek sosyal destek programlarını, iftar organizasyonlarını ve kültürel etkinlikleri kamuoyuyla paylaştı.

Esenler Belediyesince ramazan ayı kapsamında "Ramazan Rahmettir" temasıyla hayata geçirilecek özel projelerin tanıtım toplantısı, Esenler Dayanışma ve İyileştirme Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Göksu, ramazanın rahmet, mağfiret ve dayanışma ayı olduğunu dile getirerek, ilçede bu manevi iklimin her sokakta hissedilmesi için kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını söyledi.

Ramazanın Müslümanlar için özel bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Göksu, "Ramazan geldiği anda iklimiyle beraber gelir. Ramazanın ruhunu evlerimizde, sokağımızda, caddemizde, esnafımızda hissederiz. Ramazanın manevi iklimini, hazzını Esenler'in her bir sokağında en güzel şekilde yaşamak ve yaşatmak için her ramazanda farklı programlar düzenleriz. Çünkü biliriz ki bir toplum kendi geleneğini, medeniyetinin değerlerini, toplumsal değerlerini ne kadar bilirse geleceğe o kadar emin adımlarla gider." diye konuştu.

Göksu, ilçede cadde ve meydanlar ile okulları ramazan konseptiyle süslediklerini ve ışıklandırmalarla aydınlattıklarını anlattı.

Ramazan boyunca yürütülecek çalışmaların başında iftar organizasyonlarının geldiğini belirten Göksu, "Esenler'de iftar sofralarımızda toplam 150 bin misafirimizi ağırlayacağız. Bu sene iftar saati kısmi olarak trafiğin yoğun saatine geldiği için çorba çeşmelerimizde 120 bin bardak çorba dağıtımı planlıyoruz. Trafikte sıkışan kardeşlerimize iftar telaşı yaşatmamak için bu hizmeti sunacağız." dedi.

"Alo İftar" hattı ve askıda iftar"

İftar hazırlığı yapamayan vatandaşlar için "Alo İftar" hattını devreye alacaklarını dile getiren Göksu, bu kapsamda talep eden vatandaşların evlerinde iftar sofrası kuracaklarını söyledi.

İftar çadırlarını kaldırdıklarını hatırlatan Göksu, bunun yerine evde iftar modelini benimsediklerini, bu kapsamda yaklaşık 100 haneye her akşam dört çeşit yemekten oluşan iftar sofrası kurulacağını, yemeklerin sahur ihtiyacını da karşılayacak şekilde planlandığını kaydetti.

Göksu, belediye yöneticilerinin de ramazan boyunca belirlenen hanelerde iftar yapacağını, böylece dayanışma ruhunun güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

Türkiye'nin en yüksek kapasiteli aşevlerinden birine sahip olduklarını, zorunlu hallerde aynı anda 120 bin kişiye yemek çıkarabilen bir aşevlerinin bulunduğunu aktaran Göksu, aşevinde her akşam ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak ağırlanacağını dile getirdi.

İlçedeki 12 camide "askıda iftar" uygulamasının başlatılacağını belirten Göksu, ramazanda Deniz Feneri Derneği organizasyonuyla Gazze'de 10 bin kişiye iftar vereceklerini bildirdi.

Göksu, ramazanın yeryüzündeki Müslümanlar için diriliş ve dayanışma vesilesi olduğunu, dünyanın zor bir dönemden geçtiğini, bu süreçte manevi dayanışmanın önem kazandığını ifade etti.

Ramazana özel kültürel etkinlikler

Esenler'in genç bir nüfusa sahip olduğunu kaydeden Göksu, her gün 100 gencin İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarında iftar yapacağı programı organize ettiklerini söyledi.

Göksu, ramazan boyunca huzur gezileri düzenleyeceklerini de aktararak, "Yaşına bakmaksızın Esenler'deki hemşehrilerimizi İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla buluşturacağız." dedi.

İftar sonrası meydanlarda çocuk şenlikleri, kültürel etkinlikler ve aile programları gerçekleştireceklerini anlatan Göksu, Anadolu Sokağı, etkinlik alanları ve çay-kahve ikram noktalarıyla ramazan coşkusunun yaşatılacağını dile getirdi.

Sosyal market ve destek kartı

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal market uygulamasına da değinen Göksu, "Bu markette para geçmiyor. Bu karta yüklediğimiz puanla vatandaşlarımız evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor." diye konuştu.

Göksu, emeklilere yönelik destek kartı uygulamasının başlatıldığını, bu kartla anlaşmalı marketlerden alışveriş yapılabileceğini kaydetti.

Çölyak hastalarına yönelik özel gıda kolileri hazırlandığından da bahseden Göksu, bu gıdaları ramazan boyunca vatandaşlara dağıtacaklarını bildirdi.

Kadir Gecesi programı ve umre çekilişi

Ramazan programının Kadir Gecesi'nde düzenlenecek "10 bin hatim, 100 bin dua" programıyla taçlandırılacağını ifade eden Göksu, her yıl olduğu gibi bu yıl da umre çekilişi yapacaklarını söyledi.

Ramazan boyunca sahur uyandırma ekiplerinin görev yapacağını aktaran Göksu, ilçedeki bazı camilerde enderun usulü teravih namazının kılınacağını kaydetti.

Göksu, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla EDAM marketi ve aşevini gezerek, ramazanda kullanılacak araç ve ekipmanları tanıttı.